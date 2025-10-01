El actor Josh Hartnett hospitalizado tras sufrir un accidente

El actor Josh Hartnett (Oppenheimer o Pearl Harbor) ha tenido que ser hospitalizado tras sufrir un accidente de coche en Canadá.

El estadounidense se encuentra al norte de su país natal por motivos profesionales, concretamente para grabar una película para Netflix. Ha sido volviendo del rodaje, pasada la una de la madrugada, cuando Josh ha impactado... ¡con un coche de policía!

Este accidente ha provocado grandes daños en ambos vehículos, haciendo que tanto Hartnett como el hombre que le acompañaba en el SUV, así como también el policía, fueran trasladados al hospital con daños menores y por precaución.