Garbiñe Muguruza presume de embarazo

La extenista hispanovenezolana ha anunciado en redes sociales, con varias fotografías y la palabra ‘familia’ bajo ellas, que está embarazada y que espera su primer hijo junto a su pareja, Arthur Borges.

