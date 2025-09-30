La curiosa anécdota familiar del actor Luis Zahera (59 años): «Mi madre me envió a Nueva York porque vio la jugada, vio el riesgo de las drogas»

El actor gallego Luis Zahera vuelve a ser noticia por su papel protagonista en 'Animal' la nueva comedia de Netflix. Con su nombre volviendo a ocupar titulares, rescatamos una de sus historias más curiosas, comentada por el propio actor en un programa de radio: «Mi madre me envió a Nueva York porque vio la jugada, vio el riesgo de las drogas».

El intérprete pasará esta noche por el plató de El Hormiguero para presentar este nuevo proyecto, que se estrenará el próximo 3 de octubre. Zahera, que ya suma dos Goyas, dos premios Feroz y dos Biznaga de Málaga se ha convertido en toda una estrella del panorama audiovisual de España.

Hace unos meses, durante su participación en el programa de la emisora catalana RAC1, 'Vía libre', comentó cómo su madre le ayudó a esquivar la pandemia de heroína que asoló Galicia en los años 80.

La decisión de su madre y su vida en Nueva York

Durante el programa, Zahera explicó cómo su madre evitó que sufriese la misma suerte que muchos sus vecinos y amigos en aquella época. «Mi madre me envió a Nueva York porque vio la jugada: vio el riesgo de las drogas. Le agradezco mucho a ella y al entorno que me crió», confiesa el actor.

En la misma entrevista, comparte una reflexión sobre la influencia de las mujeres en su crianza: «Los que nos hemos criado en un matriarcado puro tenemos una ventaja porque recibimos una educación cojonuda: las mujeres deberían gobernar el mundo»

Sobre sus años en Nueva York, Zahera comenta que desempeñó todo tipo de trabajos entre 1990 y 1991, incluyendo el de albañil en una de las Torres Gemelas. Sobre este empleo, el gallego, haciendo gala de su conocido humor negro, comenta: «Diez años después cayeron».

Tras esa etapa en EE.UU. regresó a España al no encontrar trabajo. Fue en ese momento cuando se puso en contacto con el director teatral Roberto Vidal Bolaño y arrancó su carrera como actor.

Sinopsis reparto de 'Animal', la nueva serie de Netflix protagonizada por Zahera

Netflix ya ha marcado en rojo en el calendario el estreno de 'Animal'. La plataforma lanzará la comedia el próximo 3 de octubre y, para abrir boca, ha compartido varias imágenes de la serie, que protagoniza Luis Zahera, rostro habitual en ficciones como 'Entrevías' o 'Vivir sin permiso'.

La trama sigue a Antón, un veterinario de un pequeño pueblo gallego que atraviesa un momento delicado: la crisis del campo ha dejado a sus clientes sin recursos para pagarle. Cuando parece quedarse sin futuro, aparece su sobrina Uxía (Lucía Caraballo) para ofrecerle un inesperado salvavidas laboral: trabajar en una boutique para mascotas, un lugar colorido y sofisticado donde abundan los productos gourmet y las peluquerías caninas. Adaptarse a este nuevo entorno será todo un reto para el protagonista.

Luis Zahera en 'Animal' / Jaime Olmedo (Netflix)

El reparto lo completan intérpretes como Carmen Ruiz y Antonio Durán ‘Morris’. La producción corre a cargo de Alea Media, con Aitor Gabilondo y Jota Aceytuno al frente. Alberto de Toro y Víctor García León dirigen la ficción, con este último también al mando del guion, escrito junto a Ana Boyero, Araceli Álvarez de Sotomayor, Germán Aparicio y Dani Castro.

Rodada íntegramente en Galicia, la serie recrea el ficticio pueblo de Topomorto a través de escenarios en localidades coruñesas como Dioño, A Calle, Pontemaceira, Parroquia, Teo y Vedra, además de Santiago de Compostela. Con humor costumbrista y un choque de mundos entre lo rural y lo urbano, 'Animal' promete demostrar que adaptarse nunca es sencillo, y menos aún cuando se pasa de curar vacas a diagnosticar la dislexia de una cobaya.