De Chipperfield a Rosalía, así es la colección por el 50 aniversario de Zara

Inditex vuelve a mostrar su power. La firma gallega lanzará en los próximos días una colección de chaquetas, bolsos, sacos de dormir, sillas o, incluso, un transportín para mascotas para celebrar el 50 aniversario de Zara.

Una colección especial que ha contado con medio centenar de artistas y creadores de primera línea en campos como la moda, la belleza, la decoración, la fotografía o la música.

Por ejemplo, la vertiente más kitsch de Rosalía inspira un sofá peludo y cosy, una camisa recorre los principales carteles de la filmografía de Pedro Almodóvar, Naomi Campbell nos sorprende con un vestido de piel negro abrumador, el estilista Harry Lambert con una gorra cubierta de chapas o el fotógrafo David Bailey con una chaqueta de aviador.

La lista completa está compuesta por los fotógrafos Annie Leibovitz, Craig McDean, David Bailey, David Sims, Javier Vallhonrat, Mario Sorrenti, Nick Knight y Steven Meisel; los cineastas Pedro Almodóvar y Luca Guadagnino; iconos de la música como Rosalía y Robbie Williams; diseñadores de moda como Anna Sui, Alexandre de Betak, Guido Palau, Harry Lambert, Pat McGrath, Pieter Mulier, Pierpaolo Piccioli y Philip Treacy; supermodelos como Naomi Campbell, Cindy Crawford, Linda Evangelista, Christy Turlington, Karlie Kloss y Kate Moss; y arquitectos o artistas como David Chipperfield, Norman Foster, Marc Newson, Vincent van Duysen, Kasing Lung,Sterling Ruby y Axel Vervoordt.

50 «referentes»

Según Marta Ortega, presidenta no ejecutiva de Inditex, «cada uno de ellos es referente en su campo por su imaginación, innovación e integridad», ha destacado, asegurando que también son esos valores los que configuran el espíritu de la marca de Inditex.

Además, la venta de las prendas y piezas tiene un buen propósito: todos los beneficios de la venta de esta colección se destinarán a Women’s Earth Alliance, una organización sin ánimo de lucro cuya misión es proteger el medio ambiente mediante el empoderamiento del liderazgo femenino.

Las piezas se exhibirán en una pop up durante la Semana de la Moda de París, del 2 al 5 de octubre, en el número 40 de Avenue Georges V, en horario de 10.000 a 19.00. Allí, además, se podrá asistir a un programa de charlas de algunos de los artistas y de una banda sonora hecha a medida por Michel Gaubert, o café a cargo de We are One, que mantendrá la energía del lugar.

Será a partir del 6 de octubre cuando las distintas piezas estarán ya a la venta en zara.com y en tiendas seleccionadas.