Bad Bunny hará historia en la Super Bowl de 2026

Bad Bunny vuelve a superarse y a hacer historia, esta vez convirtiéndose en el primer latino en solitario en cantar en el descanso de la Super Bowl 2026. El puertorriqueño no para de demostrar que es uno de los artistas más importantes de la actualidad, con el gran apoyo internacional que está recibiendo en propuestas musicales, de interpretación y, ahora, con este espectáculo tan codiciado por los artistas.

Kendrick Lamar fue el último en presentarse en este escenario de alcance mundial. Y antes de él vimos el regreso de Rihanna. Para 2026 será el turno del Conejo Malo, quien seguramente ofrecerá una recopilación de sus grandes éxitos.

«Lo que siento va más allá de mí mismo. Es por aquellos que vinieron antes que yo y recorrieron incontables yardas para que yo pudiera entrar y anotar un touchdown… esto es por mi gente, mi cultura y nuestra historia. Ve y dile a tu abuela: ¡seremos el Halftime Show del Super Bowl!», expresó el puertorriqueño en el comunicado oficial de la noticia.