Alejandra Gere desvela los detalles de su supuesta casa en Galicia con Richard Gere

Encantados con su nueva vida en España desde que decidieron dejar Estados Unidos para instalarse en nuestro país con sus hijos el pasado otoño -en una espectacular mansión en La Moraleja, Madrid, valorada en 3,5 millones de euros- Alejandra y Richard Gere habrían adquirido una nueva casa en Galicia, tierra natal de la socialité, con la intención de pasar cada vez más temporadas cerca del mar.

Tal y como publicaba la revista Semana a principios de septiembre, la pareja se habría comprado una auténtica joya arquitectónica en la playa de Bastiagueiro, a 8 kilómetros de A Coruña, por una cantidad cercana a los 10 millones de euros. Una impresionante propiedad con piscina, gimnasio y pista de tenis, además de grandes jardines y vistas inmejorables del Océano Atlántico, conocida como Casa Cervigón.

Una información que la propia Alejandra ha desmentido con una sonrisa en la cena benéfica por el X aniversario de Open Arms que se ha celebrado este lunes en la Llotja del Mar de Barcelona y en la que el actor estadounidense y su mujer han tenido un papel protagonista.

«¿Qué Casa de Galicia? Por favor contactadme, os voy a dar mi e-mail y yo estaría encantada. Porque Galicia también está en mi corazón, soy gallega, y al final sí que me quiero retirar en Galicia, en Galicia como en ningún sitio, vamos» ha confesado, dejando claro que por el momento no se han comprado nada en su tierra natal aunque sí le gustaría.

Respecto al secreto de su felicidad con Richard, la empresaria ha revelado que «más que nuestro amor flechado a primera vista, luego fue nuestras causas humanitarias y donde está nuestro corazón. La causa del sinogarismo era mi causa y el la adoptó. Por eso nos llevamos tan bien y por eso estamos juntos a día de hoy, nos enriquece mucho».