Selena Gomez exhibe su boda de ensueño

27 de septiembre de 2025. Una fecha que a partir de hoy ya es inolvidable para Selena Gomez y Benny Blanco. La pareja se dio el sábado (domingo de madrugada en España) el «sí quiero» en una ceremonia extremadamente privada hacia los medios y que, a pesar de las filtraciones, han intentado mantener en secreto hasta el último minuto. Una intriga que mereció la pena, porque aunque todos los rumores apuntaban a que el enlace se celebraría el sábado, no había nada confirmado. Eso sí, al ver cómo montaban carpas y decoración y llegaban algunos amigos de la pareja para asistir a la preboda en California, no había lugar a dudas.

Y así ha sido, una ceremonia celebrada en una finca en Santa Mónica con enormes medidas de seguridad, tanto por ellos como por los 170 invitados entre los que sí, se encontraba una de las mejores amigas de la novia, Taylor Swift, así como los compañeros de Selena en Solo asesinatos en el edificio, Steve Martin, Martin Short y Paul Rudd, y otras celebrities como Paris Hilton o Ed Sheeran.

‘Looks’ impecables

Las primeras imágenes del gran día las ha compartido la propia artista en su perfil de Instagram, acompañando las bonitas fotos con la fecha: «9.27.25». En ellas podemos ver que ambos, de Ralph Lauren, lucen perfectos, él con un impecable esmoquin negro y camisa blanca con tejido en relieve.

Por su parte, ella estaba guapísima con un diseño personalizado de escote halter con un ligero drapeado y flores al cuello con el que dejaba su espalda bastante al descubierto. Un vestido que refleja la personalidad clásica y sencilla de Selena, quien se puso en manos del estilista de celebridades Renato Campora para crear el peinado ideal. «Al preparar el cabello de Selena Gomez para una celebración de alegría, unidad y amor, cada detalle tenía que ser perfecto», ha dicho a la revista People. Por ello, explica que «el resultado final: un bob Marcel Wave con glamour de Hollywood impecable, atemporal y de aspecto saludable para un día que celebra el amor, la belleza y la perfección».

Lo acompañó con un maquillaje muy natural y manicura glaseada, es decir, uñas de punta almendrada de efecto perlado y nacarado. Tom Bachik, el manicurista de Jennifer López, ha sido el encargado de que Selena luzca unas uñas tan naturales. Como ramo ha escogido un modelo muy sencillo de flores petit en color blanco, y pendientes y anillos de diamantes.

Juntos desde hace dos años

Tras dos años de relación, en diciembre del año pasado la pareja anunció su compromiso también a través de sus redes sociales. «Él para siempre empieza ahora», escribieron en el mensaje que acompañaba varias fotos, donde mostraban el anillo de compromiso y distintos momentos de la pedida de mano durante un picnic informal.

La pareja ha colaborado profesionalmente desde 2019, primero en la canción I Can’t Get Enough, con J Balvin y Tainy ese mismo año, Single Soon en 2023 y, este marzo, sacaron su álbum colaborativo, I Said I Love You First.