Vinicius Jr. gana un juicio a un empresario coruñés por usar su nombre

No son buenos momentos para Vinicius Junior en el Real Madrid aunque sí en cuanto a su lucha judicial. El futbolista brasileño ha ganado la batalla legal que emprendió contra un empresario coruñés que registró una marca con el nombre del jugador. El demandado alegaba que cuando solicitó su inscripción el jugador no era reconocido y, por tanto, no existía riesgo de que los consumidores le atribuyeran dicho distintivo.

Sin embargo, tanto un juzgado de lo mercantil de A Coruña como la Audiencia Provincial han estimado íntegramente la demanda interpuesta por el jugador contra el empresario. Además, ha indicado a la Oficina Española de Patentes y Marcas que cancele el registro de la misma y ha impuesto al empresario el pago de las costas del juicio. En la resolución, para la que cabe recurso de apelación, el juzgado esgrime que hubo mala fe en su registro.

Los hechos se remontan al 12 de noviembre de 2018. El jugador todavía formaba parte del Real Madrid Castilla, filial blanco al que había llegado pocos meses antes procedente del Flamengo. Fue en esa fecha cuando el demandado registró esa marca, aunque el jugador ya había debutado dos meses antes con el primer equipo del Real Madrid.