Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rihanna

La cantante de Barbados y su pareja, el raparo ASAP Rocky, han dado la bienvenida a su primera hija, Rocki Irish Mayers, como han dado a conocer a través de sus redes sociales.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents