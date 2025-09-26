El marido de la mujer de la ‘kiss cam’ de Coldplay, en el concierto con otra

La kiss cam del concierto de Coldplay que enfocó a Andy Byron, en ese momento CEO de la tecnológica Astronomer, abrazado junto a su compañera de trabajo Kristin Cabot sigue dando que hablar. Según ha desvelado el periódico británico The Times, el marido de Cabot también habría estado en ese mismo concierto con otra chica, su actual novia.

Cabe recordar que tras el incidente, que tanto revuelo causó en las redes sociales, Byron renunció como director ejecutivo y Kristin abandonó la compañía. Hace unos días también se supo que la exdirectora de Recursos Humanos de Astronomer formalizó el trámite de divorcio de su marido, Andrew Cabot, el pasado 13 de agosto.

Pues bien, según The Times, el marido de Kristin también estaba en ese mismo concierto con otra mujer que sería su actual pareja, según fuentes cercanas a ambos. Estas mismas fuentes explican que ya llevaban separados y sin vivir juntos desde hacía varias semanas. Un divorcio que, explican, no fue conflictivo y fue de mutuo acuerdo.

Kristin estaba en un palco junto a Byron y otras personas del trabajo, mientras que Andrew estaba en otra parte del concierto junto a una mujer que estaba conociendo.

«Kristin no se estaba escondiendo, no sabe por qué se agachó. Sabía que era inapropiado comportarse así con su jefe», explica la fuente a The Times, asegurando que la relación entre Cabot y Byron era simplemente «una gran amistad».

Quieren aclarar, pues, que no se trataba de una infidelidad ni de un romance, asegurando que «lo único inapropiado que hizo fue ese abrazo».