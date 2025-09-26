Leo fue DiCaprio pese a que un agente le sugirió Williams
Aunque a día de hoy el de Leonardo DiCaprio es uno de los nombres más populares del cine, el actor ha recordado que al inicio de su carrera estuvo cerca de darse a conocer con un alias artístico diferente. El intérprete ha revelado que un agente le recomendó modificar su nombre real por ser «demasiado étnico» a un apodo angloparlante y que, si no fuera por el enfado monumental de su padre, el mundo no conocería a Leo DiCaprio... sino a Lenny Williams. Al contrario de lo que vaticinó su representante, el suyo ha acabado siendo uno de los apellidos más importantes de la industria cinematográfica
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un nuevo radar en un punto crítico de la VG-20 aumenta el cerco sobre los conductores en Vigo
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Davila 23/09/2025
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- Detenidos y registros en Arousa en relación con el alijo de cocaína de A Pobra
- El IEO capta 35 ballenas en las Rías Baixas a vista de dron y registra el doble de estos ejemplares en sus aguas
- Registros en Cambados en una nueva operación contra la droga en O Salnés
- La Sareb proyecta una urbanización con 92 viviendas nuevas en Baiona