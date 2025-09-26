Leo fue DiCaprio pese a que un agente le sugirió Williams

Aunque a día de hoy el de Leonardo DiCaprio es uno de los nombres más populares del cine, el actor ha recordado que al inicio de su carrera estuvo cerca de darse a conocer con un alias artístico diferente. El intérprete ha revelado que un agente le recomendó modificar su nombre real por ser «demasiado étnico» a un apodo angloparlante y que, si no fuera por el enfado monumental de su padre, el mundo no conocería a Leo DiCaprio... sino a Lenny Williams. Al contrario de lo que vaticinó su representante, el suyo ha acabado siendo uno de los apellidos más importantes de la industria cinematográfica