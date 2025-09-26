Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Juan José Ballesta se confiesa de nuevo enamorado

Juan José Ballesta. | Europa Press

Juan José Ballesta. | Europa Press

Juan José Ballesta recupera la sonrisa tras haber cerrado el capítulo más doloroso de su vida, una denuncia por un presunto delito de agresión sexual que fue archivada el pasado marzo. Se confiesa enamorado: «Surgió, es una chica del barrio de toda la vida. La vi hace un montón de meses. Empezamos a hablar y al final acabamos juntos».

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents