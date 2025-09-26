Juan José Ballesta se confiesa de nuevo enamorado
Juan José Ballesta recupera la sonrisa tras haber cerrado el capítulo más doloroso de su vida, una denuncia por un presunto delito de agresión sexual que fue archivada el pasado marzo. Se confiesa enamorado: «Surgió, es una chica del barrio de toda la vida. La vi hace un montón de meses. Empezamos a hablar y al final acabamos juntos».
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Un nuevo radar en un punto crítico de la VG-20 aumenta el cerco sobre los conductores en Vigo
- Este es el programa de la 62 Festa do Marisco de O Grove
- Davila 23/09/2025
- Despedida de una tienda en Vigo por insultar a compañeras y mandar a clientes a la competencia
- Detenidos y registros en Arousa en relación con el alijo de cocaína de A Pobra
- El IEO capta 35 ballenas en las Rías Baixas a vista de dron y registra el doble de estos ejemplares en sus aguas
- Registros en Cambados en una nueva operación contra la droga en O Salnés
- La Sareb proyecta una urbanización con 92 viviendas nuevas en Baiona