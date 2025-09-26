Juan José Ballesta se confiesa de nuevo enamorado

Juan José Ballesta recupera la sonrisa tras haber cerrado el capítulo más doloroso de su vida, una denuncia por un presunto delito de agresión sexual que fue archivada el pasado marzo. Se confiesa enamorado: «Surgió, es una chica del barrio de toda la vida. La vi hace un montón de meses. Empezamos a hablar y al final acabamos juntos».