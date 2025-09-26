Colin Farrell ejerce de ludópata en caída libre en «Maldita suerte»

Pocos actores sobreactúan con tanta convicción y eficacia como Colin Farrell, y pocas de las películas previas del irlandés le han dado tanto margen para hacerlo como la que ayer lo trajo al festival de San Sebastián, Maldita suerte, que compite por la Concha de Oro. Ataviado con un bigotito, una colección de trajes coloridos y un pañuelo alrededor del cuello, y permanentemente situado al borde de la aniquilación física y filosófica, su personaje se pasa la cinta prácticamente entera en estado de frenesí, sudando, gritando y vomitando; si las categorías interpretativas de los Óscar premiaran la cantidad en lugar de la calidad, en unos meses él ganaría el primero de su carrera. Cabe matizar, eso sí, que en su caso el exceso está justificado. No se puede decir lo mismo del que comete la película que lo rodea.

Dirigida por Edward Berger, recientemente aclamado gracias a Sin novedad en el frente (2023) y Cónclave (2024), Maldita suerte contempla a un ludópata irrecuperable que huye tanto de sus acreedores como de sí mismo entre los casinos de Macao y, con ese fin, desde el principio se muestra obsesionada por llamar la atención a base de la más agresiva y pretenciosa estilización. No tarda en quedar claro que detrás de esa chillona fachada no hay más que un vacío. Berger convierte la región china en el personaje más interesante de su historia, haciendo que sus enormes torres, su opulencia desenfrenada y sus rutilantes luces de neón compongan un paisaje de otro planeta, pero incluso ese fascinante telón de fondo cae en el tedio en cuanto se hace evidente que la película no tiene nada que decir.

«Mi historia de adicto es bien conocida», afirmó ayer Farrell, que sufrió dependencia de las drogas y el alcohol hasta 2008, acerca de su proceso para preparar el personaje. «Por suerte no he sido adicto al juego, y mi adicción solo dañó mi cuerpo y mi cerebro, no mi cuenta bancaria». El actor lo da todo, pero entretanto la película no nos da ninguna razón para interesarnos en él.

La franqueza mostrada por Farrell en su encuentro con la prensa contrastó con la terquedad con la que el director James Vanderbilt esquivó las preguntas sobre la relevancia política de su nuevo largometraje, Nuremberg, también presentado ayer a concurso. La película rememora los juicios que, entre 1945 y 1946, se celebraron contra quien había sido mano derecha de Adolf Hitler, Hermann Göring —a quien da vida un Russell Crowe más comedido de lo que cabría esperar en él—, y otros comandantes nazis de alto rango. La película adopta una solemnidad narrativa con la que trata de enfatizar la importancia de los acontecimientos recreados, pero condena el relato a una rigidez y un aletargamiento narrativos que magnifica su excesiva duración.