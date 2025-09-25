El padre de Elon Musk, acusado de abusos sexuales a cinco de sus hijos

Una investigación de The New York Times revela que Errol Musk, padre de Elon Musk, el segundo hombre más rico del mundo por detrás de Larry Ellison, ha sido acusado de abusar sexualmente de cinco de sus hijos e hijastros desde 1993. Una de las presuntas víctimas incluye a la hijastra de Errol, que entonces tenía 4 años, con quien luego tuvo al menos un hijo cuando ella ya era adulta, según cuenta el rotativo, que atribuye a esas acusaciones la ruptura de relaciones entre el magnate de Tesla, SpaceX y exconsejero superior del presidente Trump, y su padre, del que casi nunca habla. La exclusiva también desvela que el también dueño de X ha mediado en la relación de su padre con sus familiares.