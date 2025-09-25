Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Isabel Pantoja deja Cantora

Tras casi cuatro décadas residiendo en la finca gaditana, la artista ha empaquetado sus recuerdos rumbo a República Dominicana, donde buscará recuperar la normalidad alejada del foco mediático.

