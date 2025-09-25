Díaz Yanes presenta en San Sebastián su mirada a los infiltrados en ETA

«En Hollywood no han parado de hacer películas sobre Vietnam y, de hecho, El cazador (1978) y Apocalypse Now (1979) se estrenaron casi a la vez, así que no veo el problema». Con este dato irrebatible, Agustín Díaz Yanes resta importancia al hecho de que su primer largometraje tras Oro (2017), Un fantasma en la batalla, vea la luz menos de 9 meses después de que La infiltrada (2024), de Arantxa Echevarría, triunfara en los últimos Goya. La relación entre estas dos ficciones, sin embargo, es mucho más estrecha. Coinciden al hablar de la lucha contra ETA y se inspiran en la agente Arantxa Berradre, que estuvo de incógnito en la banda 8 años. Dicho esto, son películas muy distintas. Hablan de la misma historia, pero no cuentan lo mismo.

Producida por Belén Atienza, Sandra Hermida y Juan Antonio Bayona —el equipo de La sociedad de la nieve—, Un fantasma en la batalla se inspira no solo en Berradre —que colaboró en el desmantelamiento del comando Donosti— sino en otros agentes en su día infiltrados para trazar a su protagonista y recordar a través de ella la más trascendental operación encubierta contra ETA: Santuario, que duró 12 años y permitió dar con los zulos que los etarras escondían en el País Vasco francés.

Asimismo, la nueva película, presentada fuera de concurso en San Sebastián, difiere de su predecesora por sus métodos narrativos y por sus intenciones dramáticas, psicológicas y hasta filosóficas.

Lo que más interesa a Un fantasma en la batalla sobre su protagonista no es su condición de mujer en un mundo de hombres; prefiere explorar la alienación y el aislamiento a los que se ve abocada, obligada a renunciar a sus seres queridos y todo atisbo de normalidad. Díaz Yanes envuelve la película de una atosigante atmósfera de amenaza y sospecha, y la convierte en un preciso mecanismo de crear tensión.

Su otra gran baza es su esfuerzo para funcionar también como panorámica de toda la violencia que el terrorismo de ETA infligió, combinando para ello la ficción con imágenes de archivo de informativos, manifestaciones y atentados.