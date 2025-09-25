Claudia Cardinale, un mito del cine

Actores, directores, críticos e instituciones culturales italianas, además de la radio televisión pública RAI, quisieron despedirse ayer y rendir un sentido homenaje a Claudia Cardinale, una de las grandes leyendas del cine de ese país, fallecida el martes a los 87 años cerca de París.

Cardinale fue musa de grandes directores del cine italiano, como Luchino Visconti o Federico Fellini, y apareció en títulos emblemáticos como «8½», «Il Gattopardo», «Rocco e i suoi fratelli» o «C’era una volta il West», entre otras.

«A lo largo de su excepcional carrera, pocas actrices han tenido un impacto tan profundo en tantos autores y directores de renombre internacional como Claudia Cardinale», afirmó la Bienal de Venecia, que la definió como «una estrella extraordinaria que iluminó el cine de autor italiano e internacional».

El prestigioso teatro de La Fenice de Venecia, uno de los grandes templos mundiales de la ópera, ha compartido en redes sociales un fragmento del «brillante Gran Vals de ‘El Gatopardo’», una de las escenas más icónicas interpretadas por Cardinale. «Que la tierra te sea leve, Claudia», subrayaron.

También la RAI quiso homenajear a la actriz con una programación especial que comenzó ayer con la emisión, en los distintos canales, de reportajes, entrevistas y proyecciones de sus películas más emblemáticas.

El popular actor italiano Alessandro Gassman, hijo del gran Vittorio Gassman, que trabajó con Cardinale en la célebre «I soliti Ignoti», de Mario Monicelli, que supuso el debut cinematográfico de la actriz en Italia, escribió en sus redes sociales que con el fallecimiento de la actriz «hay menos belleza en el mundo».

«Era una persona acogedora, con una sonrisa y una amabilidad inolvidables», dijo, mientras que la actriz Luisa Ranieri le rindió homenaje con la publicación de un retrato y el cantante Vasco Rossi la recordó por su «gran belleza y talento, que han marcado la historia del cine mundial».

El presidente de la República italiana, Sergio Mattarella, y los míticos estudios cinematográficos de Cinecitta, en Roma, también quisieron despedirla, al destacar que fue «una artista extraordinaria» y «la estrella más bella». Tras la noticia de su muerte el martes, el ministro de Cultura de Italia, Alessandro Giuli, la recordó como «la personificación de una gracia completamente italiana».

«Fue quizás la estrella más bella del momento más bello y rico de nuestro cine», aseguraron los responsables de Cinecittá, que también subrayaron que «su elegancia y su talento libre e inclasificable dieron vida a las películas de los más grandes, con los que trabajó».