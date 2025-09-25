Una actriz de «Harry Potter», vetada por abrirse OnlyFans

La actriz británica Jessie Cave, conocida por interpretar a Lavender Browns, la novia de Ron Wisley en las tres últimas películas de Harry Potter, explica que la vetaron de una convención de fans de la saga tras anunciar la apertura de una cuenta de OnlyFans. Desde 2009, cuando debutó en el universo Harry Potter hasta ahora pasaron muchos años, y la fama de aquel personaje no le ha arreglado económicamente la vida, por lo que decidió buscarse otras vías de ingresos. Así que se abrió una cuenta en OnlyFans hace medio año. En su caso, decidió subir contenido, bajo pago de los suscriptores, sobre su pelo. «Me enteré de que no me habían contratado para una convención de Harry Potter hace poco, ya que ahora estoy en OnlyFans. Me explicaron que era porque ‘es un programa familiar y OnlyFans está afiliado al porno’. Esto me desconcertó, ya que algunos actores que participan en convenciones han trabajado en televisión y películas con escenas de sexo y desnudos. ¡Solo estoy jugando con mi pelo!», ha denunciado en Substack, una plataforma especializada en newsletters. «No estoy molesta por la perspectiva de no estar en más convenciones de Harry Potter. Va a haber un nuevo elenco ahora y es un momento diferente. Además, he hecho convenciones durante más de 15 años y tengo suficientes fotos y recuerdos de magos», aseguraba haciendo referencia a la nueva serie que se está preparando basada en los libros de J.K Rowling.