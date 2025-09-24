La revista ‘Viajar’ premia 15 destinos, empresas y proyectos

El pasado lunes, Madrid se convirtió en el epicentro del turismo con la celebración de la cuarta gala de los Premios Viajar, del grupo Prensa Ibérica, al que también pertenece FARO DE VIGO, un evento que reunió en el Hotel Mandarin Oriental Ritz a más de 150 profesionales de la industria para reconocer las 15 mejores iniciativas, destinos y empresas que han marcado la diferencia en el sector turístico y que han destacado en 2025 por su excelencia, innovación y sostenibilidad.

Javier Moll, presidente de Prensa Ibérica, empresa editora de Viajar, inauguró el acto destacando la importancia y la experiencia que supone viajar: «Cada vez se viaja más. La humanidad viaja más que nunca porque viajar nos hace crecer y nos hace sentir. La cultura del viaje nos ayuda, como seres humanos, a conocer mundo; a abrir la mente; a entender mejor otras sociedades, otras culturas y otras formas de ser, vivir y pensar; a disfrutar de la vida, y a explorar nuevas e intensas emociones». «El sector reconoce a Viajar como gran altavoz de destinos nacionales e internacionales, lo que ha hecho posible que numerosos destinos hayan elegido a la revista como socio mediático para sus campañas de promoción», añadió.

Publicación «decana»

Los premiados, elegidos por profesionales de Viajar y expertos del sector del turismo, fueron Bioparc, Castilla-La Mancha, Ceuta, Tailandia, Extremadura, Tenerife, Royal Caribbean, Sofitel Barcelona Skipper, Beyond Green, HX, Fairmont La Hacienda Costa del Sol, Costa Adeje, Oceania Cruises, IRYO y David Hernández (Pangea).

Viajar, referente del periodismo turístico con más de 45 años de historia, es la primera revista de viajes en España, seguida por la mayor comunidad viajera del país. En su versión digital lleva como líder absoluto 25 meses seguidos y se sitúa como la cuarta revista online más leída del país. Su director, Josep María Palau, destacó el compromiso y la responsabilidad de la cabecera con sus lectores y usuarios y añadió que los premios «se centran en la sostenibilidad y en aquellas iniciativas que no buscan el crecimiento del turismo a ultranza, sino su gestión sensata y perdurable».

Entre los numerosos asistentes se encontraban el ministro de Industria y Turismo, Jordi Hereu, que clausuró el acto destacando la revista «decana» como «transmisor» del placer de viajar, y la secretaria de Estado de Turismo, Rosario Sánchez Grau.