La política gallega Ángela Rodríguez «Pam» se casa

La reciente boda entre la política gallega Ángela Rodríguez «Pam», exsecretaria de Estado de Igualdad, y su pareja, Allende Marina Palomo Jiménez, ha trascendido el ámbito de una celebración personal para convertirse en un potente acto de reivindicación política y social.

Para Rodríguez, casarse es un acto de afirmación frente a quienes todavía murmuran al ver a dos mujeres de la mano, un homenaje a las víctimas de la homofobia y una subversión de una institución que, aunque considera «problemática para las mujeres», decide reapropiarse.

Su boda, celebrada el sábado, fue una celebración del «amor queer como vacuna» contra el conservadurismo, un evento «sin hombres» y concebido para «hacer rabiar a quien crea que lo nuestro es enfermo» en el que destacó una tarta nupcial de lo más original hecha de tortilla de patatas. Además, en la celebración del enlace se sirvió Palestine Cola, una marca de refrescos española creada como alternativa a las grandes corporaciones y cuyo propósito es apoyar explícitamente la causa palestina. Esta elección convirtió el brindis en un acto de solidaridad internacional.

El entretenimiento contó con una sesión de tarot y la actuación del grupo musical gallego Columna Veganísima.