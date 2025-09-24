Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

McConaughey quería ser monje

El reconocido actor ha confesado que deseaba dedicar su vida a Dios hasta que uno de sus amigos lo disuadió. «Creía que mi vocación era ser monje», ha señalado.

