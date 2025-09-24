Mar Flores, preparada para una demanda de Carlo Constanzia

Mar Flores y su hijo Carlo han reaparecido juntos a la salida del rodaje del programa «DecoMasters», el programa de televisión en el que ambos participan como pareja, disipando así los rumores de distanciamiento. Este gesto se produce en pleno revuelo mediático por la próxima demanda que el conde Carlo Costanzia di Costigliole, exmarido de la que fue modelo y presentadora y padre del joven, ha anunciado contra la modelo tras la reciente publicación de sus memorias «Mar en calma».

Las memorias, publicadas el 10 de septiembre, han generado una fuerte reacción por parte del aristócrata italiano. En el libro y en diversas apariciones televisivas, Mar relata episodios conflictivos de su matrimonio, incluyendo acusaciones tan graves como el «secuestro» de su hijo cuando era pequeño, insinuaciones sobre posibles episodios de violencia y denuncias de infidelidad por parte de Costanzia. El conde ha calificado públicamente todo esto como «falsedades» y ha confirmado que sus abogados preparan una demanda por lo que considera «mentiras» que dañan su honor y reputación.

Mar Flores, por su parte, sostiene que lo narrado en su libro es fiel a sus vivencias y que no se retracta de ninguna de sus palabras. De momento, la modelo opta por el silencio y evita pronunciarse sobre la demanda inminente de su exmarido.

Todo esto ocurre mientras Carlo, hijo de ambos y figura mediática en auge, trata de mantenerse al margen del conflicto legal y mediático entre sus padres. Aunque muchos periodistas señalan que este enfrentamiento judicial podría agravar las tensiones ya existentes en la familia, la imagen de Mar Flores y su hijo caminando juntos intenta contrarrestar la narrativa mala relación.

En conclusión, el proceso judicial que se abre entre Mar Flores y Carlo Costanzia padre añade un nuevo capítulo a una historia familiar marcada por la notoriedad pública, mientras madre e hijo tratan de mostrar una imagen de calma frente a la presión mediática surgida a raíz de la polémica generada por la publicación de «Mar en calma». La prensa rosa apuntaba que el libro había abierto una brecha entre madre e hijo al hablar de los problemas de conducta y adicciones del joven, novio de Alejandra Rubio —hija de Terelu Campos—, y su paso por la cárcel.