Monica Bellucci y Tim Burton se separan

«Con mucho respeto y profundo cariño mutuo, Monica Bellucci y Tim Burton decidieron separarse». Con estas palabras y mediante un comunicado a AFP, la actriz italiana, de 60 años, y el director estadounidense, de 67, han puesto punto y final a su historia de amor. Eso sí, subrayando el «profundo cariño y respeto mutuo» que aún se profesan a pesar de haber decidido seguir caminos por separado.

Burton y Bellucci se conocieron en el Festival Lumière de Lyon en octubre de 2022, donde la actriz le entregó el Premio a la Trayectoria.

No fue hasta octubre de 2023 que confirmaron públicamente su romance al asistir juntos al Festival de Cine de Roma. Burton acompañaba a la actriz, que estrenaba Maria Callas.

Su noviazgo también desembocó en una colaboración artística en la película Beetlejuice Beetlejuice, que se estrenó en el Festival de Cine de Venecia de 2024. Bellucci había hecho oficial su amor en 2023, después de varios meses de rumores. «Lo que puedo decir es que estoy muy feliz de haberlo conocido. Lo amo. Es uno de esos encuentros entre dos almas que pocas veces ocurren en la vida», comentó en una entrevista. También señaló que él era «un hombre con un alma maravillosa» y un director «al que respeto mucho».