El «Bribón» compite en Nueva York

Nueva York acoge desde hoy el Campeonato del Mundo de 6 Metros, en el que el «Bribón», del Náutico de Sanxenxo y patroneado por Juan Carlos I, defenderá el título logrado en 2023 en la isla de Wight (Reino Unido). El emérito cruza el charco tras visitar la ría pontevedresa hace poco más de una semana.