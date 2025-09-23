El «Bribón» compite en Nueva York
Nueva York acoge desde hoy el Campeonato del Mundo de 6 Metros, en el que el «Bribón», del Náutico de Sanxenxo y patroneado por Juan Carlos I, defenderá el título logrado en 2023 en la isla de Wight (Reino Unido). El emérito cruza el charco tras visitar la ría pontevedresa hace poco más de una semana.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- La nueva Praza do Rei: mirador a la ría con tumbonas, arbolado y gradas para eventos
- La fragata rusa «Shtandart», vetada por Bruselas, irrumpe en aguas gallegas
- El huracán Gabrielle apunta a Galicia, a donde llegaría convertido en borrasca
- Cinco generaciones de una familia residen juntas en una casa de Baiona
- Así será la nueva Praza do Rei de Vigo
- La Policía investiga la paliza a un joven de madrugada en pleno centro de Vigo
- Las tareas para acabar con especies invasoras cortan un carril de la autovía
- Evacuados por el techo seis menores y la conductora de un autobús escolar que volcó en Ponteareas