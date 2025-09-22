Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Lara Álvarez sufrió ‘bullyng’ en el cole

Lara Álvarez sufrió ‘bullyng’ en el cole

Lara Álvarez sufrió ‘bullyng’ en el cole

La comunicadora Lara Álvarez habla sin tapujos de lo mal que lo pasó en el colegio, hace ya 30 años, al sufrir «bullying». Y lo hace con la intención de que su testimonio pueda ayudar.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

Tracking Pixel Contents