Hamilton vende su garaje de coches por 15 millones

«Ya no tengo coches. No tengo coches, así que me deshice de todos. Ahora me dedico más al arte». Con estas palabras Lewis Hamilton confirmaba la venta de su garaje privado, repleto de supercoches por valor de 13 millones de libras, unos 15 millones de euros.

El piloto de Ferrari parece que se ha cansado de amasar bólidos y ha decidido quitarse de encima la colección que guardaba en Mónaco y Los Ángeles, que incluían un Pagani Zonda 760 LH, que vendió en 2022 por 10 millones de euros, un Mercedes-Maybach S600, con un valor de casi un millón de euros, o un Ferrari 599 SA Aperta, con un valor de 1,3 millones de euros.

El británico ha cambiado mucho desde su aterrizaje en la F1 y los coches ya no significan nada para él. En su lugar, se le ha podido ver a los mandos de alguna moto durante algunos Grandes Premios, como la Ducati Panigale V4 S.

No obstante, Hamilton todavía sueña con la posibilidad de diseñar su propio Ferrari de carretera y nombrarlo en honor a su número desde su llegada a la F1: «Una de las cosas que realmente quiero hacer es diseñar un Ferrari. Quiero hacer un F44. Básico, con la palanca de cambios manual. En eso trabajaré durante los próximos años», aseguraba.

Esa idea parte del modelo favorito del inglés y por el único que invertiría dinero a día de hoy, el Ferrari F40, un coche con el que se fotografió hace unos meses en el exterior de la casa del que fuera el fundador de la marca italiana, Enzo Ferrari.