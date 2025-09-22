Un anciano demanda a Bad Bunny por usar «La Casita» en sus conciertos

Román Carrasco Delgado, un puertorriqueño de 84 años que vive en el barrio Río Abajo en Humacao, ha demandado a Bad Bunny y las compañías asociadas a la producción de su álbum DeBí TiRAR MáS FOTos y exige una indemnización millonaria por parte del Conejo Malo. El anciano acusa al cantante de utilizar su propiedad, conocida como La Casita más allá de lo que habían acordado; en resumen que el cantante habría replicado la estructura original para más fines comerciales sin su consentimiento. El hombre dueño de la construcción original ha puesto una demanda por seis millones ante el Tribunal de Primera Instancia de San Juan contra el intérprete y las compañías Rimas Entertainment, Move Concerts y A1 Productions.

Durante toda la residencia de 30 conciertos que se han sucedido en los últimos tres meses, desde que comenzó el espectáculo No Me Quiero ir de Aquí, el pasado 11 de julio, actores, cantantes, deportistas y celebridades internacionales ‘han visitado’ La Casita, donde se han desgañitado y bailado con las canciones del último disco del boricua, un homenaje a su tierra natal y a los que tuvieron que emigrar de ella.

En los documentos oficiales, Carrasco explica que solo habría permitido que se grabara un cortometraje, pero la fachada se ha vuelto un icono en publicidad del reciente material discográfico del artista; todo sin el consentimiento del señor Román.

¿Enriquecimiento indebido?

El anciano asegura que no comprendió los detalles por los que se le pagaron solo 5.200 dólares, por lo que ahora la demanda asciende a seis millones de dólares, por supuesto enriquecimiento indebido.

Román Carrasco Delgado, un viudo desempleado, pide al menos un millón de dólares por daños y angustia emocional. La demanda alega que «gran cantidad de personas» visita su hogar diariamente en la ciudad costera de Humacao para tomar fotos y vídeos, arrebatándole su privacidad.

«La Casita ha sido objeto de decenas y/o cientos de publicaciones en redes sociales y de venta de productos con la imagen de su propiedad, de las cuales este no recibe ningún beneficio en general», afirma la demanda. «Por el contrario, don Román es objeto de comentarios e insinuaciones malintencionadas que no ocurrían previo a la publicación del vídeo mencionado», prosigue el texto de la demanda.