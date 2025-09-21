Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Nuevo ‘hit’ de Sergio Ramos por Navidad

Nuevo 'hit' de Sergio Ramos por Navidad

Nuevo ‘hit’ de Sergio Ramos por Navidad

La pasión por el flamenco del antiguo capitán del Real Madrid no es novedad y parece que ahora está decido a seguir su carrera en la música. Tras su estreno con Cibeles, Ramos ha asegurado que lanzará un nuevo tema en Navidad.

