Nuevo ‘hit’ de Sergio Ramos por Navidad
La pasión por el flamenco del antiguo capitán del Real Madrid no es novedad y parece que ahora está decido a seguir su carrera en la música. Tras su estreno con Cibeles, Ramos ha asegurado que lanzará un nuevo tema en Navidad.
