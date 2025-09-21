Muere el actor Brad Everett Young en un accidente

El actor Brad Everett Young, conocido por sus papeles en series como Anatomía de Grey o Embrujadas y por fotografiar a celebridades para revistas como Vogue y Variety, ha muerto en un fatal accidente de tráfico. Aunque falleció la pasada semana, ahora su amigo y publicista, Paul Christensen, ha dado a conocer la noticia.

Al parecer, Everett Young, de 46 años, falleció el pasado 14 de septiembre. Según ha relatado Christensen a «The Hollywood Reporter», el actor había salido a ver una película y regresaba solo conduciendo su coche por la autopista 134 de Los Ángeles. Por desgracia, su automóvil recibió el impacto de otro que circulaba en sentido contrario. El brutal choque le ocasionó graves heridas a Everett Young, que murió en el acto. El kamikaze resultó herido y fue trasladado al hospital.

«La pasión de Brad por las artes y las personas que la respaldaban era inigualable. Vivió su misión de mantener con vida la creatividad», ha asegurado el amigo del actor.

Brad Everett Young fue una figura muy destacada en las series de los años 2000 y participó en el casting de algunas tan importantes y conocidas como «Embrujadas», «Felicity» o «Sensación de vivir». Pero si de algo estaba especialmente orgulloso fue de su participación en producciones de renombre como «Los Ángeles de Charlie» o «Jurassic Park III». También formó parte del elenco de «The Artist».