Miguel Morales, hermano de Júnior, fallece a los 75 años

Miguel Morales, hermano de Júnior —difunto marido de Rocío Dúrcal—, falleció a los 75 añosen Madrid, debido a una enfermedad que llevó con discreción según el portal ‘Vanitatis’.Tío de Shaila Dúrcal y Carmen Morales, es recordado por sus trabajos en el mundo musical, ya que participó en Los Brincos y en distintos proyectos.