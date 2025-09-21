La madre de Bella Hadid muestra el estado de su hija

Yolanda Hadid, modelo, diseñadora de interiores y personaje televisivo ha publicado una serie de fotos impactantes en Instagram junto a su hija, la también modelo Bella Hadid, ingresada en el hospital; y ha hablado sobre todo lo que ha soportado su hija recientemente. La top, de 28 años, es, junto a su hermana Gigi, una de las mejor pagadas del mundo, y hace años que ella misma ha explicado sin tapujos que fue diagnosticada de la enfermedad de Lyme en 2013, y es por eso que a veces se ve obligada a tomarse un descanso de las pasarelas. Pero esta vez parece que la recaída está siendo especialmente dura. «Como comprenderán, ver a mi Bella luchar en silencio me desgarra y me ha llevado a la más profunda desesperanza. La discapacidad invisible de la enfermedad neurológica crónica de Lyme es difícil de explicar o comprender para cualquiera. Intento predicar con el ejemplo, pero mi propio dolor no se compara con ver sufrir a mi bebé», señala.