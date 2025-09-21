Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

La madre de Bella Hadid muestra el estado de su hija

La modelo estadounidense de 28 años fue diagnosticada en 2013 de la enfermedad de Lyme

Yolanda Hadid, modelo, diseñadora de interiores y personaje televisivo ha publicado una serie de fotos impactantes en Instagram junto a su hija, la también modelo Bella Hadid, ingresada en el hospital; y ha hablado sobre todo lo que ha soportado su hija recientemente. La top, de 28 años, es, junto a su hermana Gigi, una de las mejor pagadas del mundo, y hace años que ella misma ha explicado sin tapujos que fue diagnosticada de la enfermedad de Lyme en 2013, y es por eso que a veces se ve obligada a tomarse un descanso de las pasarelas. Pero esta vez parece que la recaída está siendo especialmente dura. «Como comprenderán, ver a mi Bella luchar en silencio me desgarra y me ha llevado a la más profunda desesperanza. La discapacidad invisible de la enfermedad neurológica crónica de Lyme es difícil de explicar o comprender para cualquiera. Intento predicar con el ejemplo, pero mi propio dolor no se compara con ver sufrir a mi bebé», señala.

