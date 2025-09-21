La madre de Bella Hadid muestra el estado de su hija
La modelo estadounidense de 28 años fue diagnosticada en 2013 de la enfermedad de Lyme
Yolanda Hadid, modelo, diseñadora de interiores y personaje televisivo ha publicado una serie de fotos impactantes en Instagram junto a su hija, la también modelo Bella Hadid, ingresada en el hospital; y ha hablado sobre todo lo que ha soportado su hija recientemente. La top, de 28 años, es, junto a su hermana Gigi, una de las mejor pagadas del mundo, y hace años que ella misma ha explicado sin tapujos que fue diagnosticada de la enfermedad de Lyme en 2013, y es por eso que a veces se ve obligada a tomarse un descanso de las pasarelas. Pero esta vez parece que la recaída está siendo especialmente dura. «Como comprenderán, ver a mi Bella luchar en silencio me desgarra y me ha llevado a la más profunda desesperanza. La discapacidad invisible de la enfermedad neurológica crónica de Lyme es difícil de explicar o comprender para cualquiera. Intento predicar con el ejemplo, pero mi propio dolor no se compara con ver sufrir a mi bebé», señala.
- Vendidas más de la mitad de las 178 viviendas previstas en primera línea de la playa de Silgar, en Sanxenxo
- Rescate en el Atlántico: el pesquero vigués «Festeiro» auxilia al único tripulante de un velero en problemas
- Atropellan a un matrimonio de ancianos en un paso de peatones de la avenida da Florida de Vigo
- Adiós a la mítica taberna O Pelao de Cangas
- «No tengo dudas de que esta temporada marcaré muchos goles»
- Obesidad en Galicia más allá de los fármacos: los rostros reales de la transformación
- Cuatro heridos al chocar un coche y una ambulancia en Salvaterra
- Boris Izaguirre y Rafa Durán arriban este sábado en Baiona en un nuevo episodio de «A miña gran cidade»