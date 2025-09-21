Andy & Lucas y Camela: ¿dúo o duelo?

Cuando la música desafina al bajar del escenario y lo que parece una afinidad armónica bajo los focos, es en realidad una guerra fría entre bambalinas, comienza el verdadero espectáculo. Andrés Morales Troncoso y Lucas González Gómez lo saben bien. Ni idea de quiénes son, ¿verdad? (Silencio incómodo). Se trata del dúo gaditano Andy y Lucas. Más conocidos, últimamente, por su peculiar y tensa relación que por sus canciones. Lucas ha soltado en un programa de Mediaset que su compañero «no tiene disciplina», además de autoproclamarse el auténtico líder del grupo.

Las Mamarazzis ya revelamos, hace unos meses, que Lucas era el «jefe» de Andy y este, un trabajador a sueldo, relegado por su compañero a un segundo plano de manera manifiesta. «Le dije a Andy que iba a ser yo el empresario porque era el más solvente. Yo puse el dinero y hago todo», explicó durante la entrevista. Toma colleja pública. 40 minutos de capítulo en los que no dejó en buen lugar a su socio de dos décadas. Andy, horas después, y ostensiblemente dolido, recurría a su cuenta de Instagram para responder de manera indirecta a su compañero: «Gana en silencio, deja que piensen que estás perdiendo (…). Toda deuda se paga. Toda verdad se revela». Traducción libre: «Lucas, te vas a cagar el día que yo hable». Y pese a los desmentidos y el comunicado conjunto asegurando que no se llevan mal y que su cariño es «como el de dos hermanos», no hace falta recordar que también lo eran Caín y Abel.

Nos cuentan una historia parecida del dúo Pimpinela. «Nadie se imagina lo que aguanta la pobre Lucía», nos confiesa una persona que ha trabajado con ambos en varias ocasiones, en referencia al «fuerte» carácter de Joaquín, la voz masculina de la pareja. Andy y Lucas tienen todavía por delante cinco conciertos para despedirse de sus fans, en la que aseguran que será su última gira, Nuestros últimos acordes, que finalizará el próximo 10 de octubre en Madrid, si el estado de la nariz de Lucas lo permite.

El grupo Camela, por su parte, ofrece un culebrón semejante, pero evitando los dardos públicos. Otra versión, pero la misma canción. El programa Espejo Público, de Antena 3, desveló esta semana que la relación entre los integrantes de la banda es de todo menos buena. Camerinos separados, exigencias para no coincidir en el estudio de grabación y un «mal rollo» que no esconden cuando dejan de cantar. Nos cuentan a las Mamarazzis que «si uno baja al escenario por la escalera, el otro reclama hacerlo por una rampa» y que Ángeles y Dioni hacen todo lo posible para no dirigirse la palabra. «No quieren ni viajar en el mismo coche», nos señalan. Otra fuente nos desliza que existen «envidias incomprensibles» entre ellos, aunque, pese a todo, están condenados a ser cuñados, ya que Dioni está casado con la hermana mayor de Ángeles. El dúo permanece en standby, por el momento, ya que a mediados del mes de agosto Dioni sufrió una faringitis aguda que obligó a Camela a cancelar varios conciertos del grupo. ¿Será un divorcio silencioso y no volverá a zarpar el amor?

Quizá en todos estos casos, el verdadero negocio estaría en vender el paquete completo: entrada al concierto más el reality del camerino, ya que el auténtico show ya no se encuentra en los escenarios.