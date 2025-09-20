El líder de Ilegales cancela gira para tratarse de un cáncer

El incombustible Jorge Martínez, líder de la banda Ilegales ha tenido que parar. La banda anunció la semana pasada la cancelación de su concierto en San Mateo después de haber suspendido también otra actuación en un festival en Vigo y explicó que se debía a una intervención quirúrgica a la que se había tenido que someter Jorge Ilegal. Ayer, un nuevo comunicado anuncia la «cancelación por tiempo indefinido de todos los conciertos previstos de Ilegales». El motivo son, de nuevo, los problemas de salud del cantante y guitarrista de la formación que, detalla la nota, «se han complicado más de lo previsto inicialmente». Ahora, confirman, la cancelación indefinida que permitirá que Jorge pueda someterse a «un tratamiento contra el cáncer». Amén de pedir disculpas a los fans, confían «en que la fortaleza y el carácter indomable de Jorge le permitan superar esta etapa y esperamos que pronto vuelva a encontrarse con su público sobre los escenarios».