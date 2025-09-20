Esther García, premio a medio siglo de cine

«Es motivo de mucha felicidad, claro, pero también representa una gran responsabilidad», cuenta Esther García acerca del Premio Donostia que anoche recibió en el Festival de San Sebastián en honor a sus 50 años de carrera. «Porque, por primera vez en su historia, el galardón va a parar a una personalidad del cine que no es ni un cineasta ni un actor o una actriz. Y los cambios siempre son objeto de escrutinio», añade la productora, que tendrá la oportunidad de colocar su nuevo trofeo al lado de sus seis premios Goya —obtenidos gracias a Acción mutante (1993), Todo sobre mi madre (1999), La vida secreta de las palabras (2005), Volver (2006), Relatos salvajes (2014) y Dolor y gloria (2019)– y el Premio Nacional de la Cinematografía que obtuvo en 2018, entre otros muchos reconocimientos.

A su juicio, el Donostia sirve también para reivindicar una profesión sobre la que, lamenta, en general se tiene una idea equivocada. «Incluso desde dentro de la industria tiende a pensarse que los productores somos meros gestores económicos. Sí, una parte muy importante de nuestro trabajo es gestionar unos fondos que son imprescindibles para hacer una película, pero la primera de nuestras obligaciones es creativa: nos encargamos de encontrar historias que merecen ser contadas y sueños que deben convertirse en realidad, y de acompañar a los directores y directoras lo mejor posible en cada una de las labores creativas».

Mayormente, García ha llevado a cabo esa labor desde los despachos de El Deseo. Entró en la compañía un año después de que la fundaran los hermanos Pedro y Agustín Almodóvar, a quienes había conocido durante el rodaje del corto Folle... folle... fólleme Tim (1978) y con quienes estrechó vínculos a lo largo de la complicada filmación de Matador (1986) en la que ejerció de ayudante de producción. «Para Pedro fue muy difícil entenderse con el productor Andrés Vicente Gómez, que generó un ambiente de trabajo muy complicado también para los actores y las actrices». Fue entonces cuando los Almodóvar decidieron crear su propia compañía. «Creo que encontramos rápidamente una forma cómoda de trabajar juntos», recuerda la productora. «Y, una vez conseguido el objetivo con el que se creó la empresa, que era establecer un sistema para hacer realidad las películas de Pedro, nos lanzamos a la búsqueda de otros autores a los que apoyar». Álex de la Iglesia, Isabel Coixet, Lucrecia Martel, Guillermo Del Toro, Damián Szifron, Pablo Trapero y Daniel Calparsoro son algunos de los cineastas con los que ha trabajado desde entonces.

Cuando García puso el pie en ella hace 50 años, la industria del cine era casi exclusivamente masculina. Debutó como secretaria de producción en la serie Curro Jiménez y desempeñó la misma función en películas eróticas y comedias dirigidas por Mariano Ozores y protagonizadas por la pareja Pajares-Esteso como Yo hice a Roque III (1980) y Los liantes (1981). «Era un poco vergonzoso lo que las mujeres veíamos en aquellos rodajes», recuerda.

En cuanto ella accedió a posiciones de mando, adoptó una forma de autoridad «que no se correspondía con la habitual en la época, basada en el golpe sobre la mesa y en frases como ‘las cosas se hacen por mis cojones’. Yo siempre he priorizado la empatía, y creo que eso tiene que ver con mi condición de mujer».

En la actualidad, la presencia de las mujeres ha aumentado en todos los departamentos de la industria, y eso en buena medida ha sido gracias a las puertas que García y otras como ella.