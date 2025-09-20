El corto de Soutullo sobre Ucrania, hacia el Goya

El cortometraje-documental «El lamento de los girasoles», sobre la composición musical homónima de Eduardo Soutullo que denuncia la invasión de Ucrania, acaricia más la idea de ser finalista a los premios Goya.

El compositor vigués Eduardo Soutullo –Premio Nacional de Música– anunciaba en su cuenta de Facebook ayer que el corto «había pasado el primer filtro para poder optar al premio Goya al mejor cortometraje documental».

La pieza ha sido dirigida por Óscar Vega mientras que la producción recayó en Coté Hospido.

Esta obra documental narra cómo Soutullo logró el tercer premio en el prestigioso Festival de San Petersburgo Andrey Petrov en 2022.

En aquel momento explicaba a FARO que la obra musical «El lamento de los girasoles» estaba compuesta «sobre versos de la poetisa Lesya Ukrainka –la Rosalía de Castro ucraniana– traducidos al inglés que hacen referencia a la flor nacional de Ucrania, el girasol, y que son un alegato contra la guerra y la opresión». También indicaba que se trataba de un alegato en favor de la paz y denunciando la invasión rusa.

La cantata encierra, además, otra carambola, ya que con ella ganó el Premio Nacional de Música del año 2023 en la modalidad de composición.

El vigués Eduardo Soutullo es conocido principalmente por su carrera musical, si bien ha destacado en los últimos años con varios cortometrajes. «Canciones a los niños muertos en Auschwitz», por ejemplo, logró varios premios en Madrid y País Vasco.