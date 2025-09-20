Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Bustamante reconoce estar en «el mejor momento» de su carrera

David Bustamante. | Europa Press

David Bustamante afronta uno de los momentos más importantes de su carrera musical, inmerso en la gira «Inédito», que cosecha una gran acogida. «Siento como un volver a empezar. Me siento pleno, realizado. Es el ecuador de mi carrera, el mejor momento», afirma.

