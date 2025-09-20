Bustamante reconoce estar en «el mejor momento» de su carrera
David Bustamante afronta uno de los momentos más importantes de su carrera musical, inmerso en la gira «Inédito», que cosecha una gran acogida. «Siento como un volver a empezar. Me siento pleno, realizado. Es el ecuador de mi carrera, el mejor momento», afirma.
