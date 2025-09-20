La boda discreta de Venus Williams
La leyenda del tenis mundial celebró ayer en la isla italiana de Ischia su boda con el actor danés Andrea Preti. La exnúmero 1 dio el si quiero en un acto discreto y en familia.
