El gallego Martiño Rivas desfila para Palomo Spain
El cordobés Alejandro Gómez Palomo, creador de la marca Palomo Spain, celebra su «mayoría de edad en la moda», con un viaje emocional en el que la juventud se transforma en madurez y aborda su independencia con una colección cohesionada, una costura madura y ordenada, sin apenas teatralidad. Es su decimoctava colección, un punto de inflexión en su trayectoria porque ahora Palomo Spain se convierte en Palomo. «Creo que ya todo el mundo es capaz de pensar en mí cuando ven Palomo», explica el diseñador antes del desfile, con el coruñés Martiño Rivas como modelo.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- Los bomberos retiran una losa «inestable» de 2 toneladas de un falso túnel en la circunvalación de Vigo
- Capturan en la República Dominicana al violador de Travesía fugado desde mayo
- Avalan el despido de un director de banca de Vigo por acoso sexual a una becaria en un episodio archivado en la vía penal
- La Fiscalía pide casi 3 años de prisión para el conductor del choque mortal en la A-52
- Cuenta atrás para el proyecto que abrirá Toralla al público
- La calle Aragón logra su ansiado renacer comercial
- Caballero vuelve a reclamar la gratuidad de la AP-9: «Y si tiene que ir por tramos, primero entre Vigo y Pontevedra»
- El Gobierno elige que siga todo igual en la AP-9 y liga su futuro a lo que diga Bruselas