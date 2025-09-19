El gallego Martiño Rivas desfila para Palomo Spain

El cordobés Alejandro Gómez Palomo, creador de la marca Palomo Spain, celebra su «mayoría de edad en la moda», con un viaje emocional en el que la juventud se transforma en madurez y aborda su independencia con una colección cohesionada, una costura madura y ordenada, sin apenas teatralidad. Es su decimoctava colección, un punto de inflexión en su trayectoria porque ahora Palomo Spain se convierte en Palomo. «Creo que ya todo el mundo es capaz de pensar en mí cuando ven Palomo», explica el diseñador antes del desfile, con el coruñés Martiño Rivas como modelo.