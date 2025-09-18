Vuelta triunfal a Cibeles

El patronaje experimental, junto con los bordados de largas puntadas, protagonizan la nueva colección de Adolfo Domínguez, que, tras varias temporadas apostando por la presentaciones inmersivas, vuelve 14 años después al desfile tradicional en la Mercedes Benz Fashion Week Madrid y exhibe moda de autor con un nuevo impulso, pero con el poso de (casi) 50 años de experiencia.

La nueva colección primavera-verano 2026 de Adolfo Domínguez recibe el nombre de Zenit, concepto que hace referencia a ese punto álgido que todos anhelamos alcanzar. «Punto que solo se consigue aligerando la carga o con pequeños esfuerzos diarios que permiten progresar», cuenta la directora de Diseño de Adolfo Domínguez, Tiziana Domínguez (Ourense, 1985), antes del desfile.

Así, en la colección la parte de soltar lastre se trabaja con un patronaje experimental en la sastrería y la de acumular experiencia con bordados, técnica que forma parte de sus raíces, su abuela y bisabuela los hacían en Galicia.

En el desfile, celebrado en la Galería de Cristal del Palacio de Cibeles y en el que ha participado el bailaor Eduardo Guerrero, se ha visto un trabajo con alma y con el sello de Adolfo Domínguez.

La raya ha sido la protagonista, «refuerza esa idea de constancia», añade la directora creativa, que señala que la paleta cromática de este nuevo trabajo masculino y femenino esta compuesta de tonalidades naturales con pinceladas en azul y salmón.

«Empezamos cada colección desde una página en blanco, no miramos qué están haciendo los demás, no vamos de compras ni hacemos adaptaciones», explica Adriana Domínguez (Ourense, 1976), presidenta ejecutiva del grupo desde 2020. «Es importante el legado, pero también innovar, que fue precisamente lo que hizo mi padre», añade.

«Hemos conseguido ser empresa BCorp, que certifica que lo que hacemos lo hacemos de verdad. Y eso los clientes lo valoran», indica Adriana Domínguez.

Los tejidos cuentan con gran presencia de algodón, piel y lino, una reivindicación de la marca desde sus orígenes con la célebre frase ‘La arruga es bella’, un eslogan que impulsó a la fama al diseñador ourensano Adolfo Domínguez, que ha cedido el testigo a sus hijas.

Ahora, el grupo textil emprende un proyecto nuevo cultivando lino, «que se incluirá en la próxima colección», dice la creadora de diseño, la cual adelanta que también trabajan con productores de algodón cultivado en España.