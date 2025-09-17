La carne gallega triunfa entre las celebridades: «Es un lujo»

Desde su paso por Galicia el pasado verano, la actriz Eva Longoria parece haberse enamorado de la gastronomía de la región. Uno de los elementos que marcó su visita a las tierras gallegas fue la visita a la explotación ganadera de los hermanos Héctor y Francisco López, de Lugo, que este martes explicaron a EFE en Lisboa qué es lo que sorprendió tanto a la celebritie.

Longoria visitó Galicia durante la grabación de su documental gastronómico para la CNN, 'Searching for Spain', y afirmó que le había encantado la comida de esta comunidad autónoma española. De hecho, llegó a asegurar que la carne de vaca rubia gallega era la mejor que había probado en su vida.

El chef Héctor López, copropietario junto a su hermano -que es sumiller- del restaurante España, explicó cómo fue la visita de Longoria durante su participación en el evento 'Artesanía no prato' (artesanía en el plato) en la capital lusa para promocionar la artesanía y la gastronomía de la región que tuvieron ocasión de acoger a la artista en su explotación ganadera

Un secreto que triunfa en EE.UU.

Según el cocinero, el secreto de que a la actriz estadounidense le haya gustado tanto la carne gallega viene del hecho de que en Galicia «todavía hay un manejo del producto, tanto del ganado como de la huerta y la pesca, muy artesanal», lo que a día de hoy es «un lujo».

López cree que la actriz «quedó encantada» con su visita y asegura que sus declaraciones posteriores, más que un aumento de clientes, ha provocado que acuda gente atraída por la historia de su negocio, ya que se ha hecho «muy viral».

Pero Longoria no ha sido la única cara conocida en los Estados Unidos que ha alabado el producto de esta región. Con 96 restaurantes en todo el mundo y 17 estrellas Michelín en su curriculum, el chef escocés, Gordon Ramsey, se ha convertido en una de las caras más conocidas del mundo culinario. Este verano, aprovechando la apertura de su nuevo restaurante en España, no ha dudado en afirmar que «la mejor carne del mundo es la gallega».

El chef escocés, Gordon Ramsey, asegura que la mejor carne del mundo es la gallega. / Daniel Hambury

Durante su formación como cocinero, tuvo oportunidad de conocer las cocinas de Francia y España, aprendiendo de los mejores y descubriendo Galicia. Años después de su paso por la península, Ramsey regresó el pasado 9 de junio para abrir un nuevo restaurante en Ibiza. Durante su estancia, aseguró que elegía España para abrir su negocio por la calidad de su carne, en particular la proveniente de Galicia.

Lo que parece claro es que la gastronomía gallega triunfa fuera de nuestras fronteras. La calidad de las materias primas y su variedad han logrado que cocineros de todo el mundo se fije en los productos de Galicia para sus restaurantes.