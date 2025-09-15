Rueda celebra el Día de Galicia en Oviedo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se mostró ayer dispuesto a seguir colaborando con el Gobierno asturiado del socialista Adrián Barbón y a arrimar el hombro para luchar conjuntamente contra los incendios. Así lo dijo en los actos de conmemoración del Día de Galicia en Asturias, comunidad a la que considera «hermana». «Somos de partidos diferentes, pero al final todos estamos en la vida pública para buscar soluciones», dijo.