Rueda celebra el Día de Galicia en Oviedo

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, se mostró ayer dispuesto a seguir colaborando con el Gobierno asturiado del socialista Adrián Barbón y a arrimar el hombro para luchar conjuntamente contra los incendios. Así lo dijo en los actos de conmemoración del Día de Galicia en Asturias, comunidad a la que considera «hermana». «Somos de partidos diferentes, pero al final todos estamos en la vida pública para buscar soluciones», dijo.

