Michel Salgado y Malula Sanz hablan de su vida en Vigo: «Este hogar tiene un significado especial, tanto para nosotros como pareja, como para toda la familia»

Míchel Salgado y Malula Sanz regresan a Vigo después de la reciente celebración de sus 25 años de matrimonio. Esta vez, la pareja ha abierto las puertas de su casa en la ciudad olívica para la revista 'Hola'.

Aunque la carrera profesional del exfutbolista los han llevado hasta Dubái, el que fuera futbolista del Celta de Vigo y del Real Madrid asegura: «Este hogar tiene un significado especial, tanto para nosotros como pareja, como para toda la familia».

Míchel y Malula repasan su relación, hablan de su vida en Asia y de sus hijos en una entrevista en la que destacan sus raíces gallegas y la importancia de la casa de Vigo en su vida familiar.

Reflexiones sobre la familia desde Vigo

Como explican para la revista, su casa de Vigo se ha convertido en un refugio familiar y un punto de unión. En palabras de Malula: «La compramos cuando no teníamos hijos. Es nuestra casita, la única que ha estado fija siempre». Por su parte, Míchel destaca: «A los niños les encanta volver aquí, es un lugar que conocen desde que tienen uso de razón».

Durante la entrevista, mencionan que esta ciudad forma parte de la vida de sus tres hijos: Malu, de 22 años, Miguel, de 20, y Alán, de 15. Sobre ellos, Míchel habla con orgullo: «Lo que más me llena es cómo son como personas, el respeto que tienen por los demás».

Tanto la carrera profesional de Míchel en Dubai como las de sus hijos, los mantienen separados durante mucho tiempo. La mayor, Malu, desarrolla su carrera musical en Miami; Miguel, el mediano, juega al fútbol en Portugal y el más pequeño, Alán, se marchará pronto a Chipre para iniciar también su carrera en el mismo deporte que su padre.

Sobre si se ven volviendo a Vigo de forma indefinida, Míchel comenta que «en la vida nunca se sabe», pero que su vida está en Dubái. Malula, por su parte, destaca la ubicación de la ciudad como punto intermedio entre Asia y Europa, lo que les permite viajar con comodidad a cualquier parte y asegura que han comprado su casa de allí «para siempre».