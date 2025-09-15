Javier Bardem, con pañuelo palestino en los Emmy, denuncia el genocidio y alaba el corte propalestino de la Vuelta

El español Javier Bardem, nominado al Emmy a mejor actor de reparto por la antología 'Monsters: la historia de Lyle y Erik Menendez', aprovechó su notoriedad en la alfombra roja de los 77º premios de la tele para hacer un llamamiento de apoyo del pueblo palestino y a condenar rotundamente "el genocidio de Israel en Gaza". El actor acompañó sus palabras con un 'look' a juego, ya que sobre le traje lució el pañuelo palestino enroscado al cuello, y con él posó ante la prensa, puño en alto, símbolo de coraje y resistencia.

"Estoy aquí denunciando el genocidio en Gaza. La Asociación Internacional de Expertos en Genocidio [IAGS por sus siglas en inglés] ha concluido que es un genocidio y por eso estamos pidiendo un bloqueo diplomático y comercial, así como sanciones contra Israel para detener el genocidio", ha declarado el actor español ante el micrófono de 'Variety'.

El actor también ha aprovechado su alocución para recordar al mundo entero lo que estaba pasando al otro lado del Atlántico, pues en Madrid, se había cancelado la última etapa de la Vuelta a España, después de que manifestantes propalestinos invadieran parte del recorrido en protesta por la participación del equipo Israel Premier Tech y el asesinato por parte del Ejército israelí de más de 60.000 gazatís en respuesta a los atentados de Hamás del 7 de octubre de 2023.

"Hoy, en Madrid la Vuelta se ha cancelado porque miles y miles de personas se han echado a las calles para protestar por la participación de un equipo israelí en la competición, porque no se puede permitir. El mundo está cambiando y lo que estamos presenciando es un genocidio", ha subrayado.

Sanciones a Israel

Portando al cuello una kufiya palestina, el pañuelo tradicional de Oriente Medio que se ha convertido en un símbolo de la solidaridad con Palestina, el actor no se ha cortado al reclamar a "las sanciones que deben darse al estado genocida de Israel, no solamente por el genocidio en curso, sino también por el estado de apartheid que provoca tanto desgarro".

Bardem, junto a otros más de 1.400 profesionales del cine, es uno de los artistas que se han sumado a la agrupación Film Workers for Palestine, a través de la cual se niegan a trabajar o colaborar con empresas ni instituciones israelís que estén "implicadas en el genocidio y el apartheid contra el pueblo palestino". Según el actor, dicha agrupación "está sumando cada vez a más gente", para condenar "las compañías cinematográficas e instituciones que o bien lavan la imagen de Israel o lo justifican".

Llamar al debate

"Esas son las cosas que queríamos ver, que estamos haciendo y que en un día como hoy es importante traerlo aquí al debate", ha agregado el intérprete casado con Penélope Cruz.

"Hay miles, decenas de miles de niños muriéndose de hambre y lo llaman autodefensa. Ahora el mundo por fin sabe lo que está sucediendo", afirmó.

A los más de 60.000 muertos en Gaza, hay que sumar "los que están metidos bajo las los escombros. Lo importante es que no se deje de hablar de lo que es importante", sentenció.