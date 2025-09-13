El Benidorm Fest 2026 calienta motores
Rodrigo Paz
Santiago
Radio Televisión Española (RTVE) ya calienta motores para la celebración del Benidorm Fest 2026. La corporación pública, organizadora del festival alicantino, tiene el objetivo de reforzar la identidad propia de lo que considera «la fábrica de hits y gran escaparate de la música española».
Entre las novedades para la próxima edición, se encuentra la contratación del bailarín Borja Rueda como coreógrafo, la valoración de las candidaturas por consenos colectivos y no por votaciones individuales y, por primera vez, el festival contará con ensayos generales abiertos al público antes de cada gala.
