Taylor Swift acepta declarar en la batalla legal entre Blake Lively y Justin Baldoni

La estrella del pop Taylor Swift accedió a declarar en las preparaciones de la batalla legal entre su amiga, la actriz Blake Lively, y el también actor Justin Baldoni por supuesto acoso sexual en el rodaje de 'It ends with us', que ambos protagonizan, y que irá a juicio el año que viene, según informó este viernes la revista People.

La revista, que cita documentos judiciales, indica que la defensa de Baldoni reveló al juez que Swift ha aceptado realizar una declaración jurada como testigo, pero pide que se amplíe el plazo debido a su agenda profesional, que le impide hacerlo hasta al menos el 20 de octubre, ya que esas intervenciones deben, en principio, haberse finalizado el 30 de septiembre.

La defensa de Baldoni pide esa ampliación con el "propósito de acomodar a la testigo (...) Taylor Swift, que ha accedido a prestar declaración pero no puede hacerlo hasta el 20 de octubre", señalan los documentos. Las fechas están cerca del lanzamiento previsto del nuevo álbum de Swift, 'The life of a showgirl', el 3 de octubre.

Según Variety, se espera que Swift sea interrogada sobre sus conversaciones con Lively acerca del rodaje de 'It ends with us', después de que el equipo de Baldoni recibiera permiso para obtener el intercambio de mensajes entre las dos mujeres, y de que los abogados de Lively intentaran sin éxito apartar a la cantante de la batalla judicial.

Lively demandó en diciembre de 2024 a Baldoni por acoso sexual en el rodaje de 'It ends with us' y por atacarla posteriormente con una campaña de desprestigio cuando hizo públicas sus acusaciones, que este ha negado, y la disputa llegará a juicio en Nueva York el 9 de marzo de 2026.

El juez desestimó el pasado junio una demanda paralela de Baldoni por difamación y otros cargos contra Lively y el marido de esta, Ryan Reynolds; sus publicistas, y hasta el diario The New York Times, que cubría su disputa, en la que exigía una compensación de 400 millones de dólares, lo que supuso una victoria temprana para la actriz.