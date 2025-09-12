El coro Gli Appassionati lleva Galicia a Barcelona
Participa en el Festival Internacional de Canto Coral Catalunya Centre con el piano de Alejo Moedo y poemas de Rosalía o Manuel Rivas
m.mato
La edición 45 del Festival Internacional de Canto Coral Catalunya Centre se celebra desde ayer hasta el domingo en la provincia de Barcelona. Hasta allí viaja el coro Gli Appassionati con intérpretes de Vigo, Nigrán, O Morrazo, Meis, Mos, A Guarda o Lalín.
Bajo la dirección de la nigranense Nuria Lorenzo actuará una agrupación de 27 cantantes de los 35 que conforman el coro. La persona más joven tiene 20 años y el decano ha cumplido los 70.
invitan a coros de todo el mundo. De España participamos nosotros y dos más catalanes. Es una honra participar.
La presencia gallega se notará en el repertorio. «Llevamos tres poemas de Rosalía de Castro: ‘O moucho’, ‘Negra sombra’ y ‘Teño tres pitas brancas e un galo negro’; así como la poesía ‘O día e a noite’ de Manuel Rivas», entre otras composiciones.
En el caso de la obra de Rivas, esta se presenta con la música del compositor vigués Juan Durán, Premio Reina Sofía de Composición. Además estrenarán de este compositor «Teño tres pitas brancas».
En total será una actuación de una hora. La primera mitad serán interpretaciones a capella; mientras que en la segunda las voces irán acompañadas por el piano del redondelano Alejo Amoedo.
