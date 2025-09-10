Victoria Federica de Marichalar
Después de ser nominada por ‘Forbes’ como una de las influencers más poderosas de España, la hija de la infanta Elena y sobrina del rey Felipe VI cumplió ayer 25 años.
RRSS WhatsApp RRSS Facebook RRSS Twitter RRSS emailCopiar URL
- «El pueblo es más cómodo pero ya no nos vemos en un piso»
- Armani a Amancio Ortega: «Pero, ¿usted quién es?» «Pues yo soy Zara»
- La pesca recreativa se rebela contra la regulación que impulsa el Gobierno
- Cuarenta vigueses tramitan ya una hipoteca inversa para completar su pensión
- La Guardia Civil pone a media España en alerta por los cargos en la cuenta del banco tras perder la conexión del móvil
- 130 años como monumento nacional
- La inclusión de alumnos con necesidades en colegios ordinarios llega a la Fiscalía
- Las Rías Baixas sueñan con los Óscar de la mano de «Romería»