Veinte años de un éxito verdadero

Tal vez en el momento de componer la canción, Eva Amaral no imaginaba que estaba escribiendo uno de lostemas que marcarían su historia y su discografía. Esconde una historia tierna, nostálgica, real y llena de sentimientos.

«Son mis amigooos, en la calle pasábamos las horaaas». Tal vez no sepa el lector que ese estribillo pegajoso que Amaral lanzó en 2005 (y que al sonar en un bar provoca aún hoy un frenesí de coros desatados y corros de baile tipo exaltación de la amistad) pertenece a un tema cuyo título oficial, largo y sencillo, es «Marta, Sebas, Guille y los demás» (¿también creía el lector que se titulaba «Son mis amigos’»? Pues no).

El título sin ornamentos subraya la sinceridad que denota Eva Amaral en una letra que compuso hace ahora 20 años cuando estaba sola en una habitación de un hotel de Chile, lejos de sus amigos, y que recoge recuerdos de aquellos a quienes echaba de menos (a Isabel la habían echado del trabajo; Alicia se había ido a vivir a Barcelona; Claudia tenía ahora un niño, relataba la canción). Todos ellos habían sido inseparables, sugería la composición, pero el tiempo y el paso a la vida adulta les había separado poco a poco como sucede en tantos casos (sí, todos nos podíamos sentir identificados). De algunos, incluso, ya no sabía «nada», confesaba la banda que siempre se ha conducido bien en la melancolía. «Son mis amigos», concluía, sin embargo, con firmeza.

La canción fue el tercer single del álbum «Pájaros en la cabeza» (tras los también poderosos «El universo sobre mí» y «Días de verano») y se convierte en uno de los temas más coreados y populares del dueto formado por Eva Amaral y Juan Aguirre. En el momento de escribir su letra, en torno a 2004, Eva tenía unos 33 años, tres discos a sus espaldas, más de dos millones de copias de discos vendidos (el anterior, «Estrella de mar», se había convertido en el más vendido de 2002 en España), un título de Hija predilecta de Zaragoza, giras de 200 conciertos... Y estaba a punto, junto a su compañero, Juan Aguirre, de sentirse superada por la situación y decidir un cambio de rumbo. Pero antes llegó este tema que compuso, como revela la letra, en la habitación de un hotel en Chile durante una gira americana. Juan Aguirre estaba en una habitación próxima.

Y sí, Guille, quien al oír la canción se puso en contacto con ellos; Marta [Corbatón], amiga de Eva Amaral desde los 15 años; y Sebas, que se fue a Buenos Aires, existen y todavía mantienen el contacto.

Y de los demás... ya no sé nada.