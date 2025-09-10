Rosalía protagoniza la nueva campaña de Calvin Klein

La cantante catalana Rosalía ha recuperado «De madrugá», un tema antiguo y que mantiene inédito hasta ahora, como fondo para la campaña de ropa interior que protagoniza para Calvin Klein y que acaba de ser lanzada.

Fue en 2019, durante la gira del disco «El mal querer», cuando la artista interpretó por primera vez esta canción, junto a otras como «Aute Cuture» (que sí que llegó a lanzar como sencillo ese mismo año) o «Lo presiento»(que permanece tidavía sin plasmación discográfica).

«De madrugá / de madrugá / de madrugá», suena la voz de Rosalía como un mantra mientras posa con varias prendas íntimas de la marca, incluso en un momento dado arropado por una serpiente blanca.

En cuanto a su colaboración con Calvin Klein, la cantante ha señalado que la ropa interior de esta casa ha sido siempre un «elemento básico» de su armario «durante años»: «Amo la marca y es un honor estar en la campaña; se siente como si hubiera cerrado un círculo».