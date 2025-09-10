Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Rosalía protagoniza la nueva campaña de Calvin Klein

La cantante recuperó para el lanzamiento del proyecto su tema inédito «De madrugá’»

La cantante Rosalía, en una de las imágenes de la campaña. | CK

La cantante catalana Rosalía ha recuperado «De madrugá», un tema antiguo y que mantiene inédito hasta ahora, como fondo para la campaña de ropa interior que protagoniza para Calvin Klein y que acaba de ser lanzada.

Fue en 2019, durante la gira del disco «El mal querer», cuando la artista interpretó por primera vez esta canción, junto a otras como «Aute Cuture» (que sí que llegó a lanzar como sencillo ese mismo año) o «Lo presiento»(que permanece tidavía sin plasmación discográfica).

«De madrugá / de madrugá / de madrugá», suena la voz de Rosalía como un mantra mientras posa con varias prendas íntimas de la marca, incluso en un momento dado arropado por una serpiente blanca.

En cuanto a su colaboración con Calvin Klein, la cantante ha señalado que la ropa interior de esta casa ha sido siempre un «elemento básico» de su armario «durante años»: «Amo la marca y es un honor estar en la campaña; se siente como si hubiera cerrado un círculo».

