El juez desmiente el archivo del caso de malos tratos a la hija de Anabel Pantoja

A pesar de las informaciones sobre su archivo difundidas por el periodista de Mediaset España Antonio Rossi, un portavoz oficial del Tribunal Superior de Justicia de Canarias (TSJC) confirmó ayer que las diligencias previas por un presunto caso de malos tratos sobre la hija de Anabel Pantoja siguen en curso.

Hasta el momento, no se dictó ningún auto de sobreseimiento, ni provisional ni definitivo, según precisó el órgano judicial competente, el Juzgado de Instrucción nº 4 de San Bartolomé de Tirajana, encargado del caso.